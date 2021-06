Spotkanie małopolskiego rzemiosła bez minister od rzemiosła. Liderzy cechów rozczarowani rządowym programem. Wyślą uwagi do Warszawy Zbigniew Bartuś

Opracowany przez rząd „Polski Inkubator Rzemiosła” miał być przedmiotem rozmów liderów i członków cechów z całej Małopolski z Olgą Semeniuk, odpowiedzialną za rzemiosło wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz Piotrem Mazurkiem, pełnomocnikiem Rządu do spraw polityki młodzieżowej. Liczni rzemieślnicy, skrzyknięci przez Janusza Kowalskiego, szefa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, przybyli na spotkanie do pięknej sali Cechu Rzemiosł Spożywczych Na Kotłowem w Krakowie licząc na szczere odpowiedzi na mnóstwo pytań i wątpliwości. Niestety, pół godziny przed planowanym spotkaniem nadeszła wieść, że minister Semeniuk w trybie natychmiastowym została wezwana do Warszawy. Mimo to rzemieślnicy i tak wypowiedzieli liczne uwagi do programu i zamierzają je przesłać do ministerstwa.