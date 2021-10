Spotkanie z ks. prof. Oko w Krakowie

Ks. dr hab. Dariusz Oko pracuje jako kierownik Katedry Filozofii Kultury Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i jest profesorem tego Uniwersytetu. Znany jest także z działalności publicystycznej i medialnej, zwłaszcza z krytyki ideologii gender. W wyniku donosu niemieckiego księdza Wolfganga Rothe został skazany przez sąd w Kolonii za „mowę nienawiści”.

- To spotkanie to również okazja, by podziękować Księdzu Profesorowi za jego wieloletnią działalność na rzecz przeciwdziałania homoherezji w Kościele. Ksiądz Oko demaskuje niebezpieczne tendencje wśród części duchowieństwa i nie obawia się głośno mówić o potrzebie wyjścia z kryzysu, w którym obecnie się znajdujemy – podkreśla Kajetan Rajski, Prezes Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego w Krakowie. Ul. Feliksa Konecznego 8 (lokal użytkowy przy klatce D), Kraków, 20 października 2021 r., godz. 18.30.