Spowiedź wielkanocna 2024. Gdzie i o której do spowiedzi przed świętami w Krakowie?

Spowiedź wielkanocna w Krakowie 2024

Okres Wielkiego Postu to dla katolików czas pokuty i nawrócenia. Ze okazji do spowiedzi część wiernych korzysta np. podczas rekolekcji wielkopostnych w swoich parafiach. Ale nie brakuje również osób, które decydują się wyspowiadać dopiero tuż przed świętami. Zawsze też wielu jest chętnych i ustawia się wtedy w kolejkach do spowiedników w kościołach klasztornych - np. u krakowskich franciszkanów, dominikanów czy kapucynów.

W naszej galerii prezentujemy informacje o terminach spowiedzi w wybranych kościołach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.