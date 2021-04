Sprawdź ofertę małopolskich uczelni. Nie brakuje atrakcyjnych nowości

Ukraiński w biznesie albo etnolingwistyka

Najstarsza uczelnia w Polsce, która łączy najlepsze tradycje z wyzwaniami współczesności, oferuje ponad 120 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz ponad 130 kierunków na studiach drugiego stopnia. Natomiast szkoły doktorskie oferują 55 programów. Obecnie na 16 wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego kształci się ponad 35 tysięcy studentów. Uczelnia współpracuje z ponad 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie.

UJ co roku przygotowuje ciekawe nowości, w nadchodzącym roku akademickim również ich nie zabraknie. Na studiach I stopnia Wydział Filologiczny oferuje kierunki: język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) oraz etnolingwistyka i studia kulturowe. Natomiast Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej zachęca do studiowania zarządzania polityką społeczną (studia I stopnia), a International Relations and Public Diplomacy w języku angielskim (studia II stopnia) to propozycja na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.