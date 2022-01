Sprinter ze Stryszawy Jakub Pietrusa: Rok 2021 był dla mnie jak bajka [ROZMOWA]

Gratulacje za świetne wyniki osiągnięte w ubiegłym roku oraz nominację w kategorii Odkrycie Roku w plebiscycie 10 Asów Małopolski. Lista pana sukcesów w gronie juniorów jest naprawdę imponująca. Pierwsze nasze pytanie brzmi, jak to się w ogóle zaczęło? I skąd pomysł na uprawianie biegów sprinterskich?

Bardzo dziękuję za te słowa i nominację. A jak się zaczęło? Całe moje całe życie upływa pod znakiem sportu, mam bardzo usportowioną rodzinę. Sam przez dziewięć lat grałem w piłkę nożną w Jałowcu Stryszawa. I nieźle mi szło, kiedy byłem na zgrupowaniu kadry Małopolski młodzików pojawiła się nawet propozycja wyjazdu na testy do Wisły Kraków. No ale gdy poszedłem do gimnazjum, moim trenerem został wychowawca klasy Rafał Kukla i on pierwszy namówił mnie na bieganie. Początkowo godziłem je z grą w piłką nożną, w końcu, gdy miałem 15-16 lat, postawiłem już wyłącznie na lekkoatletykę. No i jakoś to się rozwijało z roku na rok, pojawiły się pierwsze sukcesy i zostałem przy tej dyscyplinie. Polubiłem to, co robię. Systematyczność, codzienne treningi bardzo mi odpowiadały.