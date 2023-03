Sprzątane Rudawy i zarybianie rzeki z udziałem strażaków, wędkarzy i całych rodzin mieszkańców woski

Wielkie, wiosenne sprzątanie wioski Rudawy, która jest planowana na 1 kwietnia 2013 r. od godz. 9 rano - zostanie połączona z akcją zarybienia rzeki Rudawy. Spotkanie wszystkich chętnych do sprzątania będzie na Rynku w Rudawie.

Co roku do tej akcji udaje się zaangażować mieszkańców, którym zależy na porządku i czystości w wiosce. Sołtys Rudawy Marcin Cieślak podkreśla, że do sprzątania przychodzą dorośli, młodzież, dzieci oraz seniorzy.

Mocno angażują się przedstawiciele sołectwa i strażacy, którzy zajmują się wywożeniem śmieci z terenów trudno dostępnych. Z sołectwem współpracują także wędkarze Przyjaciele Rudawy Społeczna Straż Rybacka, którzy przy okazji akcji sprzątania czyszczą brzegi, a czasem także koryto rzeki Rudawy i potem zarybiają te wody.

Dotychczas zarybiano Rudawę pstrągiem potokowym. A to wyzwanie dla wszystkich, bo ryby te muszą mieć czysta wodę, dlatego tym bardziej tym bardzie trzeba zadbać o czystość rzeki i całej miejscowości.