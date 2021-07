Średnia Krokiew czeka na Kamila Stocha i innych uczestników mistrzostw Polski w skokach narciarskich [ZDJĘCIA]

Małe i średnie skocznie spełniają teraz wszystkie wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). W założeniu jest to obiekt służący skoczkom do treningów, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by organizować na nim również zawody, w tym rangi międzynarodowej. Wystarczy wtedy rozłożyć wokół skoczni tymczasowe trybuny. Cztery największe skocznie mają oświetlenie i są wyposażone w tory najazdowe sztucznie mrożone.

Udział w zaplanowanych na piątek 9 lipca mistrzostwach Polski na igelicie potwierdził Kamil Stoch. Skoczek z Zębu przeszedł w maju zabieg usunięcia narośli kostnej i musiał zmienić plany treningowe. Nie było więc pewności, czy zdoła przygotować się do zawodów.

Stoch od kilku dni skakał wraz z pozostałymi kadrowiczami w Ramsau, a następnie w Szczyrku. Dobra dyspozycja trzykrotnego mistrza olimpijskiego skłoniła trenera Michala Dolezala i lekarzy do wyrażenia zgody na jego występ w mistrzostwach.