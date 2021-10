Średnie wynagrodzenie za godzinę w Krakowie: wielka przepaść między branżami. Różnica sięga 300 proc. Ranking od 24,60 do 73,69 zł. 26.10.21

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w Krakowie wyniosło w pierwszym półroczu 2021 roku 7.011 zł brutto z groszami. W porównaniu z tym samym okresem 2020 roku wzrosło aż o 11,9 procent, czyli o 845 złotych, co jest rekordem wśród metropolii w Polsce. W swym raporcie dotyczącym stolicy Małopolski GUS wyliczył również, ile godzin spędzają w pracy pracownicy danej branży i jak w związku z tym wygląda tam średnie wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Oto najświeższy ranking płac godzinowych. Jeśli chcesz się z nim zapoznać, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Wzrost wynagrodzeń w Krakowie nie był w pierwszym półroczu 2021 roku równomierny: w transporcie i gospodarce magazynowej wyniósł zaledwie… 0,4 procent rok do roku, co dało średnie wynagrodzenie w tym sektorze gospodarki w wysokości 4.443 zł brutto (mniej płaciło się tylko w zakwaterowaniu i gastronomii – 3.670 zł, ale tu przeciętne wynagrodzenie wzrosły przez rok o 7,4 proc.); tymczasem pensje pracowników informacji i komunikacji powiększyły się średnio o 15,4 proc. i zbliżyły się do 11,1 tys. zł.

Wynagrodzenia za godzinę w Krakowie w pierwszym półroczu 2021: kto nad kreską

Poza informacją i komunikacją dynamika podwyżek płac była wyższa od średniej krakowskiej jeszcze tylko w sektorze administrowanie i działalność wspierająca: tu wynagrodzeni wzrosły rok do roku o 12,9 proc. do 5,258 zł brutto. Relatywnie duży wzrost pensji dało się zauważyć w przetwórstwie przemysłowym (o 8,2 proc. do 6.576 zł) oraz budownictwie (również o 8,2 proc. – do 5.803 zł), a także w handlu i naprawie pojazdów (o 7,2 proc. do 5.247 zł). Wzrostami wynagrodzeń w okolicach inflacji, czyli 5 procent, cieszyli się zatrudnieni w górnictwie i wydobywaniu (średnia pensja przekroczyła 8,2 tys. zł), wodociągach, wywozie i zagospodarowaniu odpadów (5.978 zł), a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (9.430 zł) obsługi rynku nieruchomości (5.156 zł).

Wynagrodzenia za godzinę w Krakowie w pierwszym półroczu 2021: kto pod kreską

Siłę nabywczą traciły natomiast – oprócz wspomnianych wcześniej płac kierowców i magazynierów - zarobki osób pracujących w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Średnia podwyżka oscylowała tu wokół 1,7 procent. Inna sprawa, że wedle GUS przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło w Krakowie w pierwszym półroczu 2021 roku aż 8.526 złotych, co dało energetykom i gazownikom miejsce na podium, przed przewodzącymi niegdyś stawce górnikami.

Wynagrodzenia za godzinę w Krakowie w pierwszym półroczu 2021: kto spędził najwięcej czasu w robocie

Oprócz wynagrodzeń GUS monitoruje także łączny czas przepracowany przez pracowników poszczególnych sekcji gospodarki oraz to, czy w danym okresie zwiększył się on czy zmniejszył w porównaniu z rokiem poprzednim. W Krakowie absolutnymi rekordzistami są zatrudnieni w informacji i komunikacji: w pierwszym półroczu 2021 przepracowali o prawie jedną trzecią więcej godzin niż w pierwszym półroczy 2020 (kiedy i tak było mocno zajęci). Drugie miejsce zajęli pracownicy transportu i gospodarki magazynowej – przepracowali o 11 proc. więcej godzin rok do roku, ale w ich wypadku nie przełożyło się to na wzrost zarobków (przypomnijmy: 0,4 proc. wobec 15,4 proc. u kolegów od informacji i komunikacji). Do pracusiów trzeba też zaliczyć zatrudnionych w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej: w I półroczu spędzili w robocie o 10 proc. więcej godzin niż w tym samym okresie 2020 r.

Sporo mniej (o 5,2 proc.) godzin niż w poprzednim roku przepracowali natomiast pracownicy handlu i naprawy, a zwłaszcza zaopatrzenia i gastronomii – w tym drugim wypadku spadek wyniósł aż 25 proc., ale nie ma się co dziwić, skoro przez większość pierwszego półrocza wiele obiektów było zamkniętych lub pracowało na pół gwizdka w związku z lockdownem. O 10 proc. mniej godzin nad zadaniami zawodowymi spędzili też w sumie pracownicy administrowania i działalności wspierającej.

Wynagrodzenia za godzinę w Krakowie w pierwszym półroczu 2021: ranking

GUS sprawdził równocześnie, jakie było w poszczególnych branżach wynagrodzenie godzinowe brutto. Sporządziliśmy na tej podstawie najbardziej aktualny ranking płac godzinowych. Jeśli chcesz się z nim zapoznać, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

FLESZ - Wysokie ceny gazu. Gazprom szantażuje Europę