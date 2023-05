Stacja uzdatniania wody w Rusocicach jest ponad dwukrotnie wydajniejsza

To dzięki przeprowadzonej przez gminę Czernichów modernizacji rusocickiej stacji uzdatniania wody.

Susza nie będzie groźna

Danuta Filipowicz, wójt gminy Czernichów podczas oddania do eksploatacji stacji uzdatniania, podkreślała że znacząco poprawiła się jakość wody i zwiększyła się wydajność urządzeń.

Przed modernizacją miały one zdolność uzdatniania 22 metrów sześc. wody na godzinę. Teraz możliwości wzrosły do 48 metrów sześc.

To przekłada się też na poprawę ciśnienia wody zwłaszcza latem. Mieszkańcy pamiętają susze, gdy mocno spadało ciśnienie. Były przypadki, gdy wodociąg nie był w stanie zasilić wyżej położonych posesji.

Inwestycja w Rusocicach była tym bardziej była potrzebna, bo gmina coraz bardziej się urbanizuje. Przybywa domów i rośnie zapotrzebowanie na wodę.

W Rusocicach jest kilka studni, zaopatrujących nie tylko tę miejscowość.

Woda z nich jest dostarczana również do Kamienia, Kłokoczyna, Czernichowa–Ratanice.