Standardy się zmieniły, pokuta pozostała

Nikt już nie pamięta w jak strasznym stanie były drogi. To znaczy w zasadzie ich nie było. Nie było ani autostrad, ani nawet dróg szybkiego ruchu. Z możliwych tras wszystkie były złe, a ta najmniej zła wiodła przez Czechy, ponieważ pozwalała relatywnie najszybciej dotrzeć do terenu byłej RFN, gdzie zaczynały się bajeczne autostrady. Wcześniej jednak trzeba było przemierzyć piękny kraj za naszą południową granicą, co wiązało się z wieloma problemami. Po pierwsze należało pokonać malownicze, kręte dróżki - prowadzące m.in. przez Ołomuniec - i nie zgubić koła. To jakoś dawało się zrobić. Znacznie trudniejsze było drugie wyzwanie polegające na tym, żeby się nie zgubić. Przypominam, że GPSów, ani elektronicznego wyznaczania trasy, ani nawet telefonów komórkowych nie było. Pozostawała mapa oraz znaki drogowe. Ale czeskie znaki drogowe były do niczego niepodobne! Odwiedziłam mnóstwo krajów na wielu kontynentach lecz podobnych drogowskazów, jak w Czechach, nie uświadczyło się nigdzie. Były ślicznie. Malutkie z białymi literami na jasnobłękitnym tle. Bez zatrzymania samochodu, absolutnie nieczytelne. Według legend miejskich ich strukturalna nieczytelność była reliktem inwazji sowieckiej 68 roku, kiedy Czesi robili wszystko by pomieszać szyki agentom ‘bratnich’ krajów. Ile w tym prawdy, nie wiem.