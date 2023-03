Stanislav Varga odsunięty od prowadzenia I-ligowej drużyny Sandecji Nowy Sącz. Nowym trenerem Tomasz Kafarski

Stanislav Varga przejął zespół "Biało-Czarnych" po odejściu Dariusza Dudka we wrześniu 2022 roku i od tamtego momentu poprowadził drużynę w piętnastu spotkaniach: trzynastu I ligi, dwóch w Pucharze Polski. Rozpoczął pracę od porażki z Chrobrym Głogów 0:1, a w ostatnim meczu Sandecja uległa Odrze Opole 0:2. To przelało czarę goryczy, gdyż pomiędzy tymi spotkaniami zespół z Nowego Sącza też spisywał się bardzo słabo, rzadko punktując. Uzyskał średnio 1 punkt na mecz.

- Muszę to też powiedzieć, że nie gramy tego, co chcemy - powiedział Varga po porażce z Odrą. - Nie jestem trenerem, który chce grać tak, że bramkarz ma więcej kontaktów niż napastnik. Kiedy jesteśmy na połowie przeciwnika chciałbym, abyśmy grali na bramkę rywala, a nie do naszego bramkarza. To nie może mieć miejsca, że robimy karne, jakie robimy. Piłka nożna to gra detali, przegrywamy mecz nie dlatego, że byliśmy słabsi, ale przegrywamy go w detalach.