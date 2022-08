Stanisław Gościniak przed MŚ siatkarzy: Jeśli Polacy trafią z formą, to będą walczyć o medale

W 1974 roku Polacy - z Gościniakiem w składzie - jechali na mundial jako drużyna aspirująca do czołówki, natomiast w tym roku będą jednym z głównych kandydatów do złota, choćby jako lider światowego rankingu i obrońca tytułu.

- Dobrze się czuliśmy przed mistrzostwami świata, bo rozegraliśmy wcześniej kilka turniejów i one udowodniły, że jesteśmy w dobrej formie. Wtedy było jednak wokół nas cicho, jechaliśmy do Meksyku powalczyć, a okazało się, że zdobyliśmy złoty medal. To było potwierdzenie naszej dobrej formy" - przypomniał były siatkarz i trener.

Biało-czerwoni w 1974 roku w Meksyku po raz pierwszy sięgnęli po złoto MŚ, natomiast teraz, 48 lat później, to właśnie Meksykanie będą jednym z ich grupowych rywali.

- Pół wieku temu był inny układ sił na arenie międzynarodowej. W tej chwili poziom zespołów naprawdę się wyrównał. Liga Narodów pokazała, że drużyny, o których wcześniej mniej się słyszało, grają bardzo dobrze - zaznaczył Gościniak.