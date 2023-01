Stanisław Szymanik, wiceprezes PZN: Chcemy wykorzystać dla sportu potencjał polskiej nauki

W sztabie szkoleniowym skoczków narciarskich jest coraz więcej specjalistów od spraw medycznych, także psycholog, zawodnicy są częściej badani, by stworzyć im lepsze warunki do rywalizacji. Taki mocniejszy nacisk na te sprawy położyli za czasów Adama Małysza profesorowie Jan Blecharz i Jerzy Żołądź. Jak to wygląda teraz?

Mamy cały czas kontakt, szczególnie z profesorem Żołądziem, widujemy się co kilka miesięcy. Medycyna w sporcie jest coraz mocniej obwarowana przepisami antydopingowymi. Wyścig technologiczny także dotyczy świata nauki, który jest związany ze sportem, ale z uwzględnieniem przepisów i procedur. Na listach antydopingowych, w porównaniu z tym, co było na przykład 20 lat temu, są nie tylko zakazane substancje, ale też metody. W różnych imprezach są różne przepisy. Do tego jest potrzebny sztab ludzi, by we współpracy z Polską Agencją Antydopingową i Polskim Komitetem Olimpijskim zadbać o naszych zawodników. Nawet podczas rutynowych wizyt u stomatologa, a w przypadku kobiet także u ginekologa, jak i infekcji, których po COVIDzie mamy mnóstwo. Trzeba w tym wszystkim poruszać się bezpiecznie, by można było uprawiać sport.