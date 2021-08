Stare jest piękne, czyli XX Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Bielany 2021, z przystankiem w Myślenicach [ZDJĘCIA]

Już po raz 20. miłośnicy starych samochodów spotkali się w Bielanach na Międzynarodowym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych, by jak co roku zawitać do wielu miejscowości w całej Polsce. Na uczestników czekał szereg konkursów, parad i pokazów.

Rajd odbywa się od 12 sierpnia do 15 sierpnia.

W Myślenicach mogliśmy podziwiać około 60 załóg, m.in. z Polski, Słowacji i Czech. Najstarszy prezentowany pojazd pochodzi z 1904 roku.

Rajd zawitał do Myślenic z Dobczyc, gdzie także miała miejsce prezentacja samochodów.

W Myślenicach uczestników można było zobaczyć w dwóch miejscach: koło marketu Jan, między godziną 13:45 a 14:45 oraz na Rynku w Myślenicach, między godziną 14:45 a 15:30.