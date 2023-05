Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta”

- Zawodnicy wykonują próby w slalomie podwójnym na czas oraz równoległym pokonywaniu toru. Poziom trudności jest średni, to ma być zabawa dla amatorów – mówi sędziujący zawody Ryszard Mazurek.

Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody w Karwinie, gdzie udali się na drugą część imprezy. Zostali oprowadzeni po izbie pamięci przez niezawodnych członków Stowarzyszenia Bojowe Schrony Proszowice oraz podjęci poczęstunkiem przez panie z KGW w Karwinie. Tam przyznano również nagrody indywidualne.

Nagroda „Motór zlotu” trafiła do Artura Jedlińskiego, który przyjechał odo Proszowic rzadko już spotykanym motocyklem WFM Osa.

Najstarszym motocyklem, M72 z 1954 roku dotarł na zlot Stanisław Baran.

Pierwsza nagroda w kategorii „Stylówa zlotu” trafiła do Kamila Krzosy, który przyjechał motocyklem MZ w barwach Milicji Obywatelskiej w pełnym umundurowaniu oraz wyposażeniu. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Alina Mulka, która z kolei przyjechała aż z Bukowna motocyklem marki Dniepr z wózkiem.

Wreszcie Grand Prix zlotu trafiło do Stanisława Kulińskiego, który należał do najstarszych uczestników zlotu, a mimo to przyjechał z żoną aż z Myślenic na wiekowej Jawie.