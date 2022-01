Stepowa miłość odc. 1. Fiodor odnajduje zaginioną Marysię. Streszczenie odcinka [26.01.22]

Stepowa miłość odcinek 1. Streszczenie

Kozacki oddział Jermołaja jest wyznaczony do walki z kontrabandą. Zatrzymuje karawanę Giulchana, syna tureckiego ambasadora. Giulchan jest wściekły z powodu poniżenia i znieważenia. Podczas utarczki dochodzi do groźnego incydentu - jeden z Kozaków spada z konia. Okazuje się, że to Marysia, której uroda i odwaga wywiera ogromne wrażenie na Giulchanie. W Marysi jest jednak zakochany Jermołaj, dowódca oddziału, a z kolei jej wpada w oko tajemniczy janczar, który ją śledzi. Zaalarmowany strzałami nadjeżdża Fiodor, ataman z pobliskiej stanicy, który poszukuje zaginionej siostry. Okazuje się, że to właśnie Marysia, członkini oddziału Jermołaja.