Stepowa miłość odc. 13. Porwanie Zulejki i próba zabójstwa. Streszczenie odcinka [11.02.22]

Stepowa miłość odcinek 13. Streszczenie

Bandyci porywają Zulejkę z przytułku. Fiodor odwiedza Olgę i dowiaduje się o losie brata. Altan zakrada się do Oksany i mówi jej o wszystkim, co się wydarzyło. Ablimed przechwytuje list, który astrolog przed śmiercią napisał do Mustafy. Olga wyjeżdża ze stanicy. U Fiodora odżywają uczucia, ale Olga stanowczo gasi nadzieje na związek, ponieważ Fiodor jest żonaty. Oksana znów bardzo przeżywa dramat rodzinny Fiedi oraz jego niewygasłe uczucie do Olgi. Rozbójnicy nie zastawszy Jermołaja w stanicy, wracają wściekli do Marysi, żeby ją zabić, ale dziewczynie udaje się ich przekonać, by okupu zażądali od Fiodora. Patrol Fiodora napotyka w stepie Akima, a ten mówi im o Jermołaju. Kozacy wyruszają do oberży i aresztują rannego Jermołaja, przy którym znajdują podrzucone przez Akima pieniądze. Koliewanow mówi Zulejce, że Mustafa chce ją zabić z powodu rzekomej niewierności wobec męża oraz że Ajdyn - bej nie żyje. Zulejka jest zrozpaczona.