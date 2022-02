Stepowa miłość odc. 14. Jermiołaj skazany na śmierć. Streszczenie odcinka [14.02.22]

Stepowa miłość odcinek 14. Streszczenie

Ablimed obiecuje Gulhanowi odnaleźć i przywieźć do Turcji Marysię. Przy okazji Gulhan rozkazuje Ablimedowi pozbycie się raz na zawsze Zulejki. Koliewanow podsuwa Zulejce list rzekomo napisany przez Gulhana, w którym mąż prosi ją o pełne zaufanie wobec kupca, który na jego prośbę sprawuje nad nią opiekę. Lidia przerażona aresztowaniem Jermołaja i perspektywą skazania go na śmierć jedzie do stanicy wraz z matką i Akimem, żeby zaświadczyć o niewinności Kozaka. Anna w poszukiwaniu pracy trafia do stanicy i do Lubaszy. Tymczasem w stanicy rozpoczyna się kozacki sąd nad Jermołajem. Kozacki sąd pod przewodnictwem Fiodora skazuje Jermołaja na karę śmierci. Przed wykonaniem wyroku ratuje dowódcę Stieńka, który przypomina, że skazaniec ma prawo do ułaskawienia pod warunkiem, że zechce go poślubić Kozaczka ze stanicy. Anna korzysta z okazji, żeby zwrócić dług wdzięczności wobec Jermołaja. Godzi się zostać jego żoną, ku rozpaczy przybyłej właśnie do stanicy Lidii.