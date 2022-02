Stepowa miłość odc. 16. Gülhan zabija astrologa. Streszczenie odcinka [16.02.22]

Stepowa miłość odcinek 16. Streszczenie

Próba ucieczki omal nie kończy się dla Marysi tragicznie. Gülhan zabija astrologa z zemsty za ocalenie Zulejki. Ojcu mówi, że Ajdyn - bej rzucił się na niego z nożem. Turecki poseł nie może uwierzyć w zdradę przyjaciela. Postanawia odesłać syna do Turcji. Koliewanow wyrusza do Gülhana, by powiedzieć mu o losach jego żony. Jermołaj znajduje w stepie rozpaczającą Lidię. Uczynny kozak wyraźnie podoba się dziewczynie. Tymczasem Fiodor uznaje Jermołaja za tureckiego sługusa i zdrajcę.