Stepowa miłość odc. 17. Zlecenia zabójstwa i pojedynek. Streszczenie odcinka [17.02.22]

Stepowa miłość odcinek 17. Streszczenie

Gulhan zleca nadwornemu malarzowi narysowanie portretu Marysi. Nie jest zadowolony z efektów pracy malarza. Akim z Niłem wdzierają się do domu, gdzie ukrywa się Zulejka. Chcą ją zabić. Przerażona dziewczyna grozi im pistoletem. Anna przyznaje się Marysi, że spodobał się jej młody i przystojny chłopak Dmitrij, który pracuje we młynie. Akim nakazuje Niłowi odnaleźć bandziorów. Olga spotyka Fiodora, który przyjechał do Konstantynowa w interesach. Zaprasza go na herbatę. Akim, pod pretekstem troski o zdrowie, odwiedza Olgę i wręcza jej bukiet kwiatów. Zazdrosnemu Fidorowi nie podoba się zachowanie Akima. Marysia opowiada Jermołajowi o Altanie. Ponownie go prosi, aby zabił Altana. Olga przybywa do domu Darii. Widzi zrozpaczoną Lidię. Daria opowiada Oldze, że wie, kto podrzucił pieniądze do torby Jermołaja. Olga jest oburzona. Jermołaj wyzywa Altana na pojedynek.