Stepowa miłość odc. 18. Kto wygrał pojedynek? Streszczenie odcinka [18.02.22] redakcja

Dochodzi do pojedynku między Altanem a Jermiołajem. Który z nich wygra? Tymczasem Zulejka postanawia uciec przed mordercami. Czy jej się to uda? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 18. odcinka Stepowej miłości!