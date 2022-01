Stepowa miłość odc. 2. Oświadczyny Giulchana. Czy Marysia będzie jego żoną? Streszczenie odcinka [27.01.22]

Stepowa miłość odcinek 2. Streszczenie

Astrolog przeczuwając nieszczęście prosi Mustafę, by wpłynął na syna i odwiódł go od powziętego planu. Giulchan przyznaje się ojcu, że chce pojąć Marysię za żonę, ze względu na przepowiednię, że z żołnierza, którego Giulchan nie zdoła zabić, narodzi się potężny władca. Rozmowę podsłuchuje Zulejka, żona Giulchana i chce sobie odebrać życie. Mąż w porę interweniuje i zapewnia ją o swej miłości. Oddział Jermołaja gości w stanicy. Ucztę na cześć Marysi zakłóca rzucony turecki nóż. W czasie zamieszania janczar odnajduje Marysię i mówi jej, że wkrótce wyjdzie za mąż, nie zdradza jednak za kogo. Nazajutrz do stanicy przyjeżdża Mustafa z synem i składają formalne oświadczyny, ażeby uspokoić wzburzonych Kozaków i dać Marysi czas do namysłu, dyplomata proponuje urządzić zawody. Naprzeciw siebie stają Jermołaj i tajemniczy janczar.