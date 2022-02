Stepowa miłość odc. 21. Marysia chce zabić Turków. Streszczenie odcinka [23.02.22]

Stepowa miłość odcinek 21. Streszczenie

Anna wyznaje Altanowi miłość, ale Altan odrzuca jej uczucie. Daria i Lidia odwiedzają Jermołaja, dziękując za polecenie noclegu u wspaniałej gospodyni Lubaszy. Kozak martwi się o Annę, która nie wróciła na noc do domu. Proponują mu wspólną podróż do miasta. Baszkurt informuje córkę Ajgun, że Gulhan próbował zabić Zulejkę. Okazuje się, że Zulejka żyje i jest w stanie błogosławionym. Marysia uświadamia wystraszoną Zulejkę, że to nie Mustafa, ale Gulhan próbował ją zabić. Chciał pozbyć się żony, by zaznać szczęścia u boku Marysi. Marysia proponuje Zulejce wspólną zemstę na niepoczytalnym Gulhanie. Olga przybywa do stanicy, by urządzić stypę czterdzieści dni po śmierci Nikoły. Oksana przekonana jest, że Fiodor pojechał do miasta do Olgi. Dowiaduje się od Marysi, że Olga jest w stanicy. Fiodor zaprasza Demiana na wódkę, by wyciągnąć informacje o Akimie. Ablimed namawia Akima na zorganizowanie ucieczki Altana z więzienia. Akim domaga się za to sporej sumy. Przygnębiona Anna zwierza się Jermołajowi, że Altan kazał jej odejść i więcej nie przychodzić. Jermołaj ją pociesza. Gładysz, na podstawie zgromadzonej w archiwum więziennym dokumentacji, informuje Fiodora o przeszłości Akima. Marysia informuje Olgę i Oksanę, że chce pozabijać wszystkich Turków, żeby najmniejszy ślad po nich nie pozostał na ziemi.