Stepowa miłość odc. 22. Stypa po śmierci Nikoły. Streszczenie odcinka [24.02.22]

Stepowa miłość odcinek 22. Streszczenie

Koliewanow pociesza Zulejkę. Daria dowiaduje się, że Iwan, jej mąż, planuje wydać Lidię za Akima. Z kolei Akim planuje ucieczkę Altana z więzienia. Ajgul wypytuje wróżkę o Zulejkę. Do ambasady powraca Gulhan. On również dowiaduje się, że Zulejka żyje i że pomagał jej Koliewanow. Próbuje przycisnąć mężczyznę do muru, ale ten nie daje się zaskoczyć. Oksana urządza wspominki po Nikole. Jermołaj zaleca się do Marysi, ale dziewczyna jest nieustępliwa.