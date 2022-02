Stepowa miłość odc. 23. Zabójstwo Marysi i Altana. Streszczenie odcinka [25.02.22]

Stepowa miłość odcinek 23. Streszczenie

Kolewanow oddaje do druku podejrzany artykuł. Oksana jest zazdrosna o Fiodora, który nie poświęca jej uwagi. Kolewanow wpada na pomysł, by sfingować zabójstwo Zulejki. Gulhan wysyła sługę, by zabił Marysię i Altana. Akim organizuje Altanowi ucieczkę z więzienia, która idzie jak po maśle. Niestety Turek wyłamuje się z planu i ucieka z miasta. Daria opowiada Oldze o Akimie, który kiedyś służył jej rodzinie, ale ukradł papierośnicę, przez co trafił do więzienia i zaprzysiągł zemstę. Fiodor dowiaduje się, że to Akim zorganizował porwanie Marysi.