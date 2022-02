Stepowa miłość odc. 24. Duchy zmarłych i obietnica małżeństwa. Streszczenie odcinka [28.02.22]

Stepowa miłość odcinek 24. Streszczenie

Artykuł, który przekazał do druku Kolewanow, ukazuje się w gazecie. Mężczyzna, powołując się na tekst, próbuje przekonać Gulkhana, że Zulejka nie żyje. Tymczasem syn Mustafy oferuje jeszcze wyższą zapłatę za przekazanie mu Marysi. Oksana prosi Lubaszę o zajęcie się Zulejką w czasie nieobecności Gawryły. Przedstawia ją jednak jako swoją krewną z Kaukazu. Iwan stara się wymigać się ze współpracy z Akimem. On jednak zaczyna go szantażować z uwagi na niespłacony dług. Fiodor informuje Olgę o tym, czego dowiedział się o Akimie. Zaskoczona kobieta jest skłonna uwierzyć w opowieści Darii. Zulejka, chcąc przestraszyć Gulkhana, ukazuje mu się w białej sukience. Ablimed sugeruje swojemu uczniowi, że powinien zająć się bieżącymi sprawami, zamiast bać się duchów. Gulkhan wciąż usiłuje odnaleźć Marysię i zabić Altana. Kozaczka również chce, by Altan zginął. Składa Jermołajowi obietnicę, że jeżeli zamorduje jej byłego kochanka, to ona za niego wyjdzie. Altan podsłuchuje ich rozmowę. Postanawia wrócić na posterunek policji.