Stepowa miłość odc. 25. Napad na policyjny konwój. Streszczenie odcinka [01.03.22]

Stepowa miłość odcinek 25. Streszczenie

Daria jest przekonana, że Akim zamierza zemścić się na niej oraz na jej rodzinie. Kobieta próbuje przekonać swojego męża, aby sprzedał zajazd, a następnie spłacił wszystkie długi. Oksana wyznaje Zulejce, że Fiodor nie wrócił do domu z powodu Olgi. Podpytuje ją również o tureckie wielożeństwo. Aygul postanawia wysłać Wasilija do Rosji, żeby spróbował dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z Zulejką. Daria wraz z Lidią chcą poprosić Jermołaja o to, aby wziął je w opiekę. Gdy zjawiają się na miejscu, znajdują go pijanego. Daria planuje pewien podstęp. Jej zamiary niespodziewanie krzyżuje jednak Anna, która zjawia się u Jermołaja, prosząc go o uratowanie Altana. Marysi udało się przekonać Kozaków do tego, by zabili janczara. Wkrótce Gulkhan wraz ze swoimi ludźmi napada na policyjny konwój w stepie. Tuż po nich zjawiają się tam również Kozacy i Marysia, a w końcu Anna z Fiodorem.