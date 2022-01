Stepowa miłość odc. 6. Marysia wyznaje Altanowi miłość. Streszczenie odcinka [02.02.22]

Stepowa miłość odcinek 6. Streszczenie

Astrolog znajduje zamroczoną Zulejkę, ale przywraca ją do życia. Ukrywa jednak ten fakt przed Mustafą i Gulhanem. Postanawia pomóc dziewczynie wrócić do ojczyzny. Altan uprowadza Marysię do lasu, tam Kozaczka wyznaje mu miłość. Próbuje obudzić w janczarze ludzkie uczucia, chce żeby był wolny i szczęśliwy. Wkrótce Altan otrzymuje od Gulhana nóż, którym ma zabić Kozaczkę. Janczar zamiast zabić Marysię, uwalnia ją. Wściekły Gulhan zamierza uśmiercić Altana, wyrusza w pogoń za nim i Marysią.