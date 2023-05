Strażacy z młodzieżowych drużyn z gminy Wielka Wieś na zawodach pożarniczych. Zmagania dziewcząt i chłopców

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP odbyły się w sobotę, 20 maja 2023 r.. Skupiły młodzież z czterech drużyn - jednej dziewczęcej i trzech chłopięcych. Uczestnicy zmagań to przedstawiciele jednostek: OSP KSRG Biały Kościół, OSP Bębło, OSP Wielka Wieś.

Zawody dla młodzieży strażackiej zostały organizowane w dwóch konkurencjach. Jedna polegała na przebiegnięciu sztafety pożarniczej druga na rozwinięciu linii bojowej.

Rywalizację młodych strażaków oceniała i czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkurencji komisja sędziowska złożona z funkcjonariuszy PSP z JRG 5 Kraków oraz strażaków z gminy Wielka Wieś.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powoływane są przy jednostkach strażackich w celu zainteresowania młodych ludzi działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach ochotniczych straży pożarnych. Członkami tych drużyn mogą być zarówno dziewczęta, jak i chłopcy w wieku do 18 lat. To w jakim wieku - dolnej granicy - są przyjmowani do jednostek zależy od zapisów w statucie danej OSP.