Strażacy z OSP Lipnik cieszą się z nowego auta i świętują jubileusz

VW Crafter z napędem 4x4 jest wyposażony w najnowocześniejszy obecnie w powiecie myślenickim agregat wysokociśnieniowy z 300 litrowym zbiornikiem na wodę. Ponadto ma na wyposażeniu m.in. wyciągarkę, motopompę pływająca i szlamową, defibrylator AED, torbę medyczna. Oprócz zdarzeń drogowych i innych, nowe auto może być też używać do gaszenia pożarów (zabiera naraz 300 litrów wody). Podobne auto, o czym mówił poseł Władysław Kurowski, jest obiektem marzeń innych jednostek OSP w powiecie myślenickim i nie tylko.

Historyczna chwila

Pozyskanie tego fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego jest dla naszej jednostki historycznym wydarzeniem. Już poprzedni zarząd rozpoczął starania o niego, a w raz w ukonstytuowaniem się nowego zarządu, już na pierwszym zebraniu zapadła decyzja, że jest to cel numer jeden – mówił Artur Dudzik, prezes OSP Lipnik.

Dodał też, że w firmie, która zajmowała się przygotowaniem auta usłyszał, że jeszcze żadne auto nie miało aż tylu naklejek.

Gros z nich to podziękowania dla sponsorów.

Właśnie dzięki tak licznemu i hojnemu wsparciu możemy dziś świętować – kontynuował prezes dziękując państwu: Rapaczom, Bardelom, Lampom, Iżykom, Janowi Burkatowi, mieszkańcom Lipnika, z pomocą których strażacy zebrali aż jedną czwartą wartości samochodu jako wkład własny.

Dalej dziękował także posłowi Władysławowi Kurowskiemu oraz urzędom i instytucjom, począwszy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przez Lasy Państwowe, województwo, powiat na gminie Wiśniowa kończąc. To one dołożyły resztę, czyli trzy czwarte do zakupu samochodu.

Najwięcej, bo 100 tys. zł na jego przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemal tyle samo, bo 95 tys. zł dołożył NFOŚiGW.