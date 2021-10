Strażak Roku 2021. Nagrodziliśmy zwycięzców z Małopolski [ZDJĘCIA]

Właśnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, uroczysta gala w hotelu Galaxy w Krakowie, na której mieliśmy zaszczyt gościć zwycięzców wielkiego plebiscytu Strażak Roku z naszego regionu.

Plebiscytu Strażak Roku zorganizowany został z okazji jubileuszu 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, ale to nasi Czytelnicy wybrali najlepszych Strażaków Małopolski. W plebiscycie zorganizowanym przez Polska Press Grupę nagrodzono najlepszych strażaków ochotników, jednostki OSP, młodych strażaków i orkiestry OSP.

Strażacy ochotnicy to niezwykli ludzie. Skromni, ale życzliwi, gotowi w każdej chwili rzucić się na ratunek drugiego człowieka.

Strażacy to jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zawodów. To jednocześnie grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Warto podkreślić, że osoby, które wstępują do Ochotniczej Straży Pożarnej, robią to z pasji i chęci pomocy innym, a nie ze względu na profity i zaszczyty. Nasza akcja jest więc okazją, aby podziękować im za ofiarną pracę i poświęcenie.