Strefa czystego transportu – kiedy powstanie w Krakowie i kto będzie mógł do niej wjeżdżać? Nad tym debatowali eksperci

UrbanTalk to cykl wydarzeń poświęconych ekologii i życiu w mieście, których celem jest zaangażowanie lokalnej społeczności w debatę o kierunku rozwoju Krakowa i jego wpływie na codzienne życie mieszkańców. UrbanTalk to panele dyskusyjne, webinary, filmy oraz spotkania edukacyjne z mieszkańcami. W inicjatywę włączyły się także krakowskie szkoły, firmy i instytucje, którym bliska jest zielona idea.

Kolejna debata z cyklu UrbanTalk #wyznaczamykierunki Miasta poświęcona była strefom czystego transportu (zgodnie z Ustawą o elektromobilności gminy i miasta mogą tworzyć takie strefy). Czym one są? To obszary, do których nie wjadą samochody niespełniające określonych norm emisji spalin. Tworzy się je przede wszystkim po to, zmniejszyć emisje szkodliwych pyłów i tlenków azotu do atmosfery, a tym samym poprawić jakość powietrza.