Strefa parkowania w Krakowie. Abonament mieszkańca [ZAKUP, RODZAJE, STAWKI, STREFY]

Strefa płatnego parkowania w Krakowie. W których dniach i godzinach obowiązuje?

Obszar płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00.

Strefa parkowania Kraków. Zakup abonamentu

Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania (ul. W. Reymonta 20). Dodatkowo od 1 maja 2021 r. każdy rodzaj abonamentu można nabyć drogą elektroniczną. Bilet można zakupić także a pomocą aplikacji na telefonie. Umożliwiają to: www.skycash.com, www.anypark.pl, www.mobilet.pl, www.mpay.pl, www.electronicparking.pl, www.cityparkapp.pl, www.flowbird.pl.

Osoba posiadająca zagraniczny numer telefonu może uiścić opłatę za postój pojazdu korzystając z następujących aplikacji: www.mobilet.pl,, www.electronicparking.pl, www.mpay.pl, www.cityparkapp.pl, www.anypark.pl.

Opłata wniesiona w danej podstrefie, oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy (dotyczy opłat – w parkomatach jak również zakupionych mobilnie. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Użytkownik aplikacji mobilnej powinien wybrać daną podstrefę – Podstrefa A, Podstrefa B lub Podstrefa C – przed uruchomieniem parkowania w aplikacji mobilnej. Na bieżąco należy aktualizować zainstalowane aplikacje mobilne – celem posiadania najnowszych dostępnych wersji, wprowadzających dodatkowe opcje.