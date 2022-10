Stroiki na cmentarz na Wszystkich Świętych 2022. Jakie kwiaty wybrać? Żywe czy sztuczne? [CENY, RODZAJE, ZDJĘCIA] 22.10.22

Wszystkich Świętych 2022. Kiedy wypada?

Uroczystość Wszystkich Świętych, która jest dniem wolnym od pracy, wypada zawsze 1 listopada . Tym razem będzie to wtorek . Jest to czas zadumy, modlitwy oraz pamięci o zmarłych, podczas którego chcemy, aby groby naszych najbliższych były pięknie przystrojone nie tylko licznymi zniczami, lecz także pięknymi, kolorowymi wieńcami i wiązankami.

Wiązanki na Wszystkich Świętych 2022. Kwiaty żywe

Jeśli chodzi o żywe kwiaty do wiązanki, są one nieco droższe od sztucznych, za to cięższe, co sprawia, że utrzymają się na grobie nawet podczas wiatru. Niestety pogoda w listopadzie lubi być zmienna. Podczas ulewnych deszczy kwiaty mogą zostać przelane i zwiędnąć. To samo dotyczy zimnej temperatury. Nieosłonięte mogą przemarznąć. Z kolei porywisty wiatr może wyrwać je z gąbki lub sprawić, że pod wpływem prędkości słabsze listki lub płatki odpadną.

Do wiązanek z żywych kwiatów sprawdzą się najbardziej odporne na psikusy pogody i długo kwitnące: