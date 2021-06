Stróża. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na zakopiance. W nocy ruszają prace

Rekordowe upały i polscy kibice w Sankt Petersburgu, gdzie dziś Polacy zagrają ze Szwecją o awans do 1/8 finału Euro 2020

Prawie 36 st. C pokazywały dziś termometry (w cieniu!) w Sankt Petersburgu, gdzie Biało-Czerwoni będą rywalizować o awans do 1/8 finału Euro 2020. To najwyższa temperatura w mieście nad Newą od 104 lat!