Stróża, Myślenice. Na zakopiance będą utrudnienia

Zakończenie frezowania spodziewane jest rano (ok. godz. 9) w czwartek (8 lipca), ale ruch nadal będzie się możliwy tylko po jednym pasie, bo pracownicy będą regulować studzienki kanalizacyjne.

Wieczorem i w nocy nadal będą utrudniania, bo w czwartek wieczorem (ok. godz. 22) będzie frezowana 8-centymetrowa warstwa wiążąca nawierzchni na prawym pasie jezdni w kierunku Krakowa.

Ruch z prędkością maks. 80 km/h dozwolony będzie tylko jednym pasem. Po sfrezowaniu rozpocznie się układanie nawierzchni, co potrwa do godz. ok 10 w piątek (9 lipca). Po wystygnięciu masy bitumicznej kierowcy będą mogli poruszać się już dwoma pasami, ale GDDKIA apeluje o ostrożność, bo nie będą jeszcze namalowane pasy.