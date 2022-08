Stróża, Pcim. W poniedziałek rozpocznie się remont nawierzchni na nitce zakopianki

Inny powód remontu to stwierdzone w trakcie badań pogarszanie się szorstkości nawierzchni.

W zależności od pogody, prace mają potrwać do 19 września.

Remont polegał będzie na frezowaniu całej szerokości prawej jezdni, na głębokość 4 cm (warstwa ścieralna) oraz dodatkowo na pasie zewnętrznym (pas ruchu powolnego) frezowaniu na głębokość 8 cm pod wymianę warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem warstwy wiążącej będzie układana warstwa ścieralna (górna) o grubości 4 cm.

Po zakończeniu prac bitumicznych pobocza drogi będą uzupełnione materiałem z destruktu, odtworzone zostaną dylatacje bitumiczne na obiekcie w Stróży. Ostatnim elementem będzie odtworzenie oznakowania poziomego i jeżeli tylko pogoda pozwoli prace te będą wykonywane wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

W trakcie prac jezdnia prawa S7 zawężona będzie do jednego pasa ruchu, co spowoduje utrudnienia dla kierowców, na odcinku od km 5+900 do km 8+900, przy czym odcinki robocze zostały podzielone na krótsze, tak aby prace bitumiczne mogły zostać wykonane od poniedziałku do czwartku przy zawężeniu ruchu do jednego pasa z udrożnienie jezdni do dwóch pasów ruchu od piątku (godz. 12) do poniedziałku (godz. 7). W weekendy prace nie będą prowadzone.