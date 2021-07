Stróża. Uwaga kierowcy, jedna z jezdni zakopianki będzie zawężona

Po sfrezowaniu od razu będzie układana warstwa wiążąca nawierzchni. Jak tylko nowa warstwa bitumiczna wystygnie, zostanie puszczony ruch obydwoma pasami.

Prosimy jednak o ostrożną jazdę, ponieważ na pasie awaryjnym będą prowadzone prace związane z regulacją studzienek kanalizacyjnych – informuje GDDKIA.

Na czas weekendu roboty zostaną przerwane i ruch będzie się odbywał bez żadnych utrudnień.

Natomiast w poniedziałek rozpoczną się one na nowo i przez cały dzień na prawym pasie lewej jezdni będzie układana warstwa ścieralna nawierzchni. Do dyspozycji kierowców, zarówno w dzień jak i przez całą noc z poniedziałku na wtorek będzie tylko jeden pas ruchu. Kierowcy proszeni są o uważną jazdę, bo pomiędzy pasami ruchu będzie uskok (różnica wysokości).

Kolejnego dnia, we wtorek między 7 a 15 będzie układana będzie warstwa ścieralna na drugim, czyli lewym pasie tej samej (lewej) jezdni. Po zakończeniu tych prac i wystygnięciu nawierzchni kierowcy będą mogli korzystać z obydwu pasów.