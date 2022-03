Stróża. Wypadek na drodze powiatowej. Trzy osoby zostały poszkodowane Katarzyna Hołuj

W poniedziałek (28 marca) na drodze powiatowej w kierunku Trzebuni doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. W jego wyniku trzy osoby zostały ranne. Miało to miejsce ok. godz. 10. Na czas prowadzenia działań droga była zablokowana. Nieco później doszło do kolizji w Skomielnej Białej. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale kierowcy też napotkali na czasowe utrudnienia.