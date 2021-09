Strzelectwo. Kolejne medale dla Petardy Kraków. Grzegorz Kościelnik ze złotem i brązem mistrzostw Polski LOK

W konkurencji pistoletu pneumatycznego (60 strzałów z 10 m) wygrał z wynikiem 572 pkt. Kolejnego z rywali wyprzedził aż o 6 pkt. W pistolecie centralnego zapłonu, część dokładna (30 strzałów z 25 m) uzbierał 284 pkt, co wystarczyło do brązu (do złota brakło 3 pkt).

W rozegranych wcześniej w tym roku mistrzostwach Polski we Wrocławiu Kościelnik był 4. w pistolecie dowolnym, a wraz z Łukaszem Czaplą (indywidualnie miał złoto) i Mateuszem Czyżem wywalczyli brąz w drużynie.

Ekipa Petardy rywalizuje także w Lidze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Na półmetku rozgrywek zajmuje 1. miejsce, a 8 najlepszych drużyn na koniec sezonu awansuje do finału.