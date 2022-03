Strzelectwo. Łukasz Czapla (Petarda Kraków) blisko medalu w mistrzostwach Europy 2022 w Hamar

Czapla to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii strzelania do „dzika”. W dorobku ma mnóstwo medali z MŚ i ME, w tym wiele złotych. Po wycofaniu ruchomej tarczy z programu olimpijskiego zaczął trenować strzelanie w pistoletu, ale do karabinu i RT regularnie wraca.

- Mam mieszane uczucia. Z jednej strony jestem zadowolony, bo byłem w dobrej dyspozycji. Z drugiej - czuję niedosyt, bo start był całkiem fajny, a zdobyłem dwa „drewniane” medale - tak Czapla ocenił występ w Hamar.