Strzelectwo. Łukasz Czapla (Petarda Kraków) po raz 9. złotym medalistą mistrzostw świata

Od 17 lat Czapla jest na najwyższym stopniu podium MŚ w strzelectwie

Łukasz Czapla w Baku wystrzelał złoto za trzecim podejściem

- Czułem, że strzelam dobrze, na medal, ale nie było wiadomo, czy na złoto. Do końca nie byłem pewny. Zresztą, to były ciekawe mistrzostwa świata, bo jakieś problemy mieli praktycznie wszyscy zawodnicy ze światowej elity. Nie tylko ja momentami sobie nie radziłem - mówi Czapla. - Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Dzięki temu dostanę stypendium, więc będę mógł spokojnie koncentrować się na treningach. Ponadto taki sukces dużo mi daje pod względem szkoleniowym. Pokazuje, że ten plan pracy, który założyłem w klubie (w Petardzie jest też trenerem - przyp.), to, co proponuję młodzieży, sprawdza się, że może doprowadzić do złotego medalu mistrzostw świata.