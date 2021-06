Strzelectwo sportowe. Łukasz Czapla (Petarda Kraków) i drużyna Wawelu ze złotymi medalami mistrzostw Polski 2021

Łukasz Czapla z pierwszym złotym medale w pistolecie

Czapla w strzeleckim środowisku wyrobił sobie markę jako multimedalista MŚ (8-kronty mistrz globu) i ME w strzelaniu do ruchomej tarczy z karabinu. Później zaczął trenować konkurencje pistoletowe, dołączył do krajowej czołówki, a w miniony weekend wywalczył pierwsze złoto MP w broni krótkiej.

Zresztą podczas czempionatu we Wrocławiu trzykrotnie stawał na podium, oprócz triumfu w pistolecie dowolnym indywidualnie (540 pkt, wyprzedził konkurencję o 6 „oczek”) uzyskał brąz w klubowej drużynie wraz z Mateuszem Czyżem i Grzegorzem Kościelnikiem, a w pneumatycznym był 3. (zwyciężył Tomasz Wawrzonowski z Floty Gdynia). Blisko podium w dowolnym był Kościelnik, zajął 4. miejsce, z takim samym dorobkiem (534) jak dwóch zawodników przed nim.

- To złoto to dla mnie jeszcze większy bodziec do ciężkiej pracy - zaznaczył Czapla. - Teraz dałem z siebie bardzo dużo w okresie przygotowawczym. Trenowałem jeszcze więcej niż wcześniej. Ostatnimi laty po prostu mi się wydawało, że wiem, jak strzelać, a teraz miałem już konkretny plan i wiarę w sukces. Ogromnie cieszy mnie to mistrzostwo Polski oraz postawa i medal całej drużyny. Jeszcze większą radość sprawia mi fakt, że w pistolecie pneumatycznym powalczyłem o brąz w finale.