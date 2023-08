Studia techniczne zawsze w cenie. Najbardziej oblegane są kierunki z branży IT

Jeśli chodzi o największą liczbę złożonych podań, to niekwestionowanym liderem jest tutaj kierunek informatyka i systemy inteligentne, na który wpłynęło aż 1139 podań. Na drugim miejscu jest informatyka – 950 podań, a na trzecim – automatyka i robotyka (784 podania).

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , która w roku akademickim 2023/2024 przygotowała 4825 miejsc na studiach I stopnia, zakończyła już pierwszy cykl rekrutacyjny. Nie jest zaskoczeniem, że wśród dziesięciu najpopularniejszych kierunków studiów z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce dominują kierunki z branży IT. Podobnie wśród kierunków z największą liczbą podań także prym wiodą kierunki informatyczne.

Do najbardziej obleganych w tym roku kierunków na AGH należą również: informatyka stosowana (9,92 kandydata na miejsce), cyberbezpieczeństwo (9,63), geoinformatyka (6,31), informatyka i ekonometria (6,28), ekologiczne źródła energii (6,11), teleinformatyka (5,47) oraz zarządzanie (5,42).

Z kolei biorąc pod uwagę największą liczbę kandydatów na jedno miejsce, to w rekrutacji 2023/2024 na studia stacjonarne I stopnia na AGH na podium znalazły się następujące kierunki: inżynieria i analiza danych (aż 11,32 kandydata na jedno miejsce), informatyka i systemy inteligentne (10,85) oraz informatyka społeczna (10,58).

Od budownictwa po informatykę

Politechnika Krakowska na nowy rok akademicki przygotowała 34 kierunki studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim. W pierwszej turze rekrutacji kandydaci złożyli ok. 10 tysięcy podań. Jakie kierunki cieszą się największym powodzeniem? Podobnie jak na AGH z tronu nie schodzi tu informatyka. Na PK mocne są też architektura, budownictwo oraz kierunki transportowe.

Popularne IT – trwały trend

W pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci na Politechnikę Krakowską najwięcej podań złożyli na kierunki z grupy IT. To już od kilku lat trwały trend. Na najbardziej obleganą informatykę na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji wpłynęło ponad tysiąc zgłoszeń! O jedno miejsce walczyło tu blisko 10 osób. O miejsce na informatyce stosowanej (na Wydziale Mechanicznym) starało się ośmiu kandydatów, a na informatyce w inżynierii komputerowej – ponad siedmiu. Łącznie z kierunkiem geoinformatyka (3,56 zgłoszenia na jedno miejsce) na kierunki z grupy IT złożono na Politechnice Krakowskiej blisko 2,3 tys. aplikacji.