Studia techniczne zawsze w cenie. Nie zwlekaj, aplikuj już teraz!

Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi właśnie rekrutację zimową na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Kandydaci mają czas na złożenie deklaracji w systemie e-Rekrutacja do 3 lutego (I cykl rekrutacyjny) lub od 9 do 11 lutego (II cykl rekrutacyjny).

– II stopień jest specjalizacją ścieżki obranej przez naszych studentów już na studiach II stopnia. Cześć kierunków prowadzi także kształcenie na II stopniu wspólnie z firmami – wyjaśnia rzeczniczka AGH Anna Żmuda-Muszyńska. – Bardzo dobry przykład to nasze studia dualne inżynieria naftowa i gazownicza prowadzone wspólnie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego.

Innymi ciekawymi studiami na II stopniu jest kierunek Energy and Environmental Engineering na Wydziale Energetyki i Paliw. Międzynarodowy program studiów realizowany jest tutaj wspólnie przez AGH oraz Shibaura Institute of Technology w Tokio w Japonii. Studiowanie odbywa się w systemie podwójnego dyplomowania. Oznacza to, iż student broniący pracę dyplomową uzyska tytuł magistra inżyniera dwóch uczelni, co wyróżnia ten kierunek na tle innych oferowanych na AGH.