Studniówka 2023. Tak się bawił Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

Na miejsce studniówki uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca. Na balu świetnie bawiło się ponad stu maturzystów z sześciu czwartych klas ZSM nr 1 wraz z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi. Prócz tradycyjnego poloneza nie zabrakło także innych atrakcji, jak choćby zabawnego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów.

Przypomnijmy, krakowski Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 to szkoła z tradycjami, jej historia sięga bowiem 1834 roku, kiedy to – zgodnie z zapisem dokonanym w testamencie przez Szczepana Humberta, architekta i filantropa pochodzenia francuskiego – powstał Instytut Techniczny. Była to średnia szkoła techniczna, najstarsza tego typu na ziemiach polskich. Obecnie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 jest jednym z kontynuatorów tradycji Instytutu Technicznego. Dotąd placówka wykształciła już ponad 40 tysięcy fachowców.