Sułkowiccy seniorzy zyskają miejsce dla siebie

Zanim zostanie on oddany do dyspozycji seniorom zostanie przebudowany i wyremontowany oraz wyposażony zgodnie z ich potrzebami.

Na to właśnie zostaną przeznaczone środki pozyskane z rządowego programu Senior+. I nie tylko one, bowiem dotacja wynosi 200 tys. zł (tyle można było uzyskać maksymalnie), a szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to ok. 600 tys. zł.

Przetarg na wykonanie tych prac ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, a całość ma zostać zrealizowana do końca br.

Na ok. 75 m kwadrat. powstaną: świetlica, kuchnia, szatnia, toalety i sala do ćwiczeń.

Zyskać na tym mają nie tylko seniorzy, ale także wizerunek miasta, bo dziś budynek „straszy” wyglądem.

Obecnie w gminie Sułkowice działa Koło Seniora (przy Ośrodku Pomocy Społecznej) oraz oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jednak nie powstało tu do tej pory miejsce, które byłoby stworzone z myślą o seniorach, gdzie mogliby się regularnie spotykać i w którym odbywałaby się zajęcia i warsztaty dla nich.