Sułkowice, Myślenice. 77 lat po „czarnej niedzieli” wspomną aresztowanych i zamordowanych

Tego dnia o świcie hitlerowcy pojawili się m.in. w sułkowickim domu Władysława Sali, oficera oficera Wojska Polskiego, dyrektora miejscowej szkoły zawodowej i założyciela klubu sportowego Gościbia. Mającego wówczas 51 lat mężczyznę zabili na miejscu, a jego czterech synów aresztowali.

W sumie we wsi (Sułkowicom nadano prawa miejskie dopiero po wojnie) aresztowanych i wywiezionych zostało 19 osób. Z wyjątkiem jednej, żadna nie wróciła do domu. Zamiast jednego z aresztowanych do domu przyszła kartka nadana z obozu w Gross-Rosen. On sam nie wrócił.

Nazwiska aresztowanych tego tragicznego dnia, a także wcześniej i później feralnego 1944 roku, którzy za swój patriotyzm zapłacili najwyższą cenę, znajdują się na tablicy na ścianie „starej szkoły” w sułkowickim rynku.

W piątek zostaną pod nią złożone kwiaty, a wcześniej (o godz. 18) w znajdującym się obok „starej szkoły” kościele parafialnym zostanie odprawiona msza św.