Sułkowice, Myślenice. Którędy ucieka ciepło? Warto to sprawdzić

Użycie takiej kamery pozwala na sprawdzenie jak w budynku rozkłada się temperatura i czy, a jeśli tak to gdzie, znajdują się niepożądane mostki termiczne, czyli miejsca niekontrolowanej ucieczki ciepła na zewnątrz. Mając tę wiedzę można tym stratom zapobiec ocieplając budynek lub te miejsce, które tego wymagają.

Badania będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sułkowicach od 16 lutego do 10 marca br. u osób, które zgłoszą się za pomocą specjalnego formularza. Jest on dostępny na stronie internetowej gminy Sułkowice oraz w Urzędzie Miejskim, a po wypełnieniu go można go zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] (w tytule wpisując: badanie kamerą termowizyjną - rejestracja) lub złożyć na Dziennik Podawczy w UM.

Do wczoraj wpłynęło 20 zgłoszeń. Planuje się przeprowadzić ok. 60 badań.