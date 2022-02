Sułkowice. Ośrodek zdrowia czeka na remont. Czy pomoże otrzymana przez gminę nagroda?

To internauci zaczęli dopytywać na co ma zostać przeznaczona nagroda i jako właściwy cel wskazywali remont ośrodka zdrowia. Przypomnijmy, że to właśnie przychodnia rodzinna mieszcząca się w tym ośrodku od kiedy rozpoczął się Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 prowadziła w gminie Sułkowice akcję szczepień.

Zapytaliśmy o to władze gminy i uzyskaliśmy odpowiedź, że gmina planuje przeprowadzenie remontu ośrodka, ale ze środków z Polskiego ładu, które ma nadzieję pozyskać.

Wniosek ma zostać złożony „na dniach”, a dotyczy on kompleksowej modernizacji budynku wraz z jego termomodernizacją (ociepleniem) oraz wymianą instalacji (centralnego ogrzewania i elektrycznej).